Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kütahya\'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Talip Azman'ın kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Azman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastaneye götürüldü.

16.03.2024 13:05  Güncelleme: 13:13
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Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Talip Azman'ın (46) kullandığı 38 AFL 542 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 22. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaya parçalarına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü Azman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Kütahya, Trafik Kazaları, Hukuk, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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