Kütahya'da Şüpheli Çanta Patlatıldı

KÜTAHYA'da bir okulun yakınına bırakılan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantanın, boş olduğu belirlendi.

Kütahya Dumlupınar Mahallesi Derviş Hüsam Caddesi'ndeki Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınında beton elektrik direğinin altına bırakılan çantayı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatıp şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Çağırılan bomba imha uzmanı tarafından çanta, fünye ile patlatıldı. Yapılan incelemede çantanın boş olduğu tespit edildi.

