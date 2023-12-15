Kütahya\'da tarihi eser operasyonu: 21 parça eşya ele geçirildi

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta, tarihi eser olarak değerlendirilen 21 parça eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenilen aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 dolma tabanca, altıpatlar tabanca, Osmanlı dönemine ait tüfek, 3 kılıç, kama, 2 sini, 2 sikke, mermer parça, Osmanlı Türkçesi ibareler yazılı olan 6 belge ve eski dönemlere ait ölçüm aleti parçası bulundu.

Gözaltına alınan ve antikacılık yaptığı öğrenilen sürücü H.A'nın (62) emniyetteki işlemleri sürüyor.