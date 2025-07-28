Kütahya\'da Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Büyüksaka köyü Kışlaönü mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızla müdahale ederek bölgeye yayılmadan kontrol altına aldığı yangının, ekili tarım arazisinden başladığı belirlendi.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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