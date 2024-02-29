Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren firari şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 25 Şubat'ta Haydarlar köyünde cami önünde tartıştığı Süleyman Uyumaz'a tüfekle ateş ederek kaçan Ali B'nin, kent merkezine gelme ihtimali üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takip sonucu zanlıyı Yunusemre Mahallesi'nde caddede yürürken yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Zanlı Ali B, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Şüphelinin, 3 gün boyunca ormanlık alanda saklandığı, daha sonra yürüyerek il merkezine geldiği belirlendi. Olayda kullanılan pompalı tüfek ise bir çiftlik yakınlarında bulundu.
Bu arada şüphelinin, yaralama suçlarından hüküm giydiği, 2 ay önce Tavşanlı'daki açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmeyerek firari duruma düştüğü öğrenildi.
Haydarlar köyünde 25 Şubat'ta Ali B, henüz belirlenemeyen nedenle cami önünde tartıştığı Süleyman Uyumaz'a (56) pompalı tüfekle ateş ederek kaçmıştı. Yaralanan Uyumaz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da tartıştığı kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan ayında 40 gün ateşkesi öngören müzakere görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde "Gelecek pazartesiye kadar bir ateşkes sağlanacaktır" diyen Biden, yeni açıklamasında ateşkesin yakın zamanda mümkün olmadığını söyledi. Biden, "Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak ancak umudumu koruyorum." dedi.
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yönetecek hakem Halil Umut Meler hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Meler'e adil ve hakkaniyetli olması çağrısında bulunuldu.
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtti. Tütüncü, 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığı bir Antalya olacağını ifade etti. Ayrıca, 15 yeni güzergah açmayı planladıklarını söyledi.
Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için finansal stratejilere önem veren Güneş'in, servetinin toplam değeri 4 milyon dolar civarında.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Venedik Plajı'nda, bir kadının çıplak gezdiğini gören başka bir kadın çivili sopayla saldırmaya başladı. Kendini koruyan çıplak kadın sopayı almayı başardı. Bir türlü vazgeçmeyen elbiseli kadın bu sefer beyzbol sopasıyla saldırıya geçti. Çıplak kadın beyzbol sopasını da almayı başarırken, kavganın nedeni öğrenilemedi. Çevredekiler ise kavgayı izlemek yerine cep telefonlarıyla kayda almayı tercih etti.
Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı haftalardır takımdan ayrı kalan Brezilyalı oyuncu Fred, tamamen iyileşti. Yıldız futbolcu, cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçına ilk 11'de başlayacak.
TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluş ihalesini iptal etti. İptal kararının gerekçesi, TFF'nin ''rakam arttırın'' talebine iki firmanın da olumlu yanıt vermemesi oldu. Federasyondan yapılan açıklamada, ''İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.
Her 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerine önem veren çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin tercih etmediği bir gün olan 29 Şubat'ta, kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı. Rekor oranda nikah sayısı ise 20 çift ile Esenyurt'un oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ekonomik sorunların üstesinden gelinecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?