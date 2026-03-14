Kütahya\'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çıkarak trafik ışığına çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü O.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolu İnköy kavşağında meydana geldi. 43 AEC 352 plakalı seyir halindeki otomobilin sürücüsü O.A., iddiaya göre önüne çıkan başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak trafik ışığına çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaralanan sürücü O.A., çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.A., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. O.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.