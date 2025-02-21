Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Bin Hap ve 1,5 Kilo Kokain Ele Geçirildi

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Kütahya'da düzenlenen operasyonda 20 bin uyuşturucu hap ile 1 kilo 506 gram kokain ele geçirildi, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu nakli yapıldığından şüphelenilen kamyonu kent girişinde durdurdu.

Dedektör köpek "Thor" ile araçta yapılan aramada, konsola ve yatak bölmesine gizlenmiş 20 bin uyuşturucu hap ile 1 kilo 506 gram kokain bulundu.

Gözaltına alınan F.Y. ve İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.