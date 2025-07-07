Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin bulunduğu iki aracı kent merkezi yakınlarında durdurarak yakaladı.
Narkotim ekiplerinin araçlarda yaptıkları aramada, 1947 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.G, S.D, S.K. ve C.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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