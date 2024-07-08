Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Zanlı Tutuklandı

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Kütahya'da, uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği 3 ayrı operasyonda yakalanan U.Ö. (23), B.D. (27), O.D. (34), H.Ö. (33) ve Ö.K'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda, 195 bin uyuşturucu hap ile 20,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, hafta sonu yapılan operasyonlarda şehirler arası uyuşturucu sevkiyatına darbe vurulduğunu, yılın başından bu yana yapılan uyuşturucu operasyonlarındaki tutuklu sayısının 107 olduğunu bildirdi.