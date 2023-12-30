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Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda durdurdukları bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 152 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram afyon sakızı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kütahya\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Tutuklandı
30.12.2023 - 17:19,
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Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, içinde 2 şüphelinin olduğu yolcu otobüsünü Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda durdurdu.

Şüphelilerin eşyalarında yapılan aramalarda, 152 gram sentetik uyuşturucu ile 10 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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