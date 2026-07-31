Kütahya\'da vatandaşlar talep ve önerilerini doğrudan Başkan Eyüp Kahveci\'ye iletti

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi'nin düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlar talep, öneri ve görüşlerini doğrudan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye iletti. Toplantıda iletilen konular değerlendirilirken, çözüm için ilgili birimlere gerekli talimatlar verildi.

Kütahya Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı, Başkan Eyüp Kahveci'nin katılımıyla yapıldı. Toplantıda vatandaşlar, belediye hizmetlerine ilişkin talep, öneri ve görüşlerini doğrudan Başkan Kahveci'ye iletme imkanı buldu. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda dile getirilen her konu değerlendirilirken, çözüm süreçlerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İlgili müdürlükler gerekli inceleme ve çalışmaların başlatılması yönünde talimatlandırıldı.

Başkan Kahveci, bu tür buluşmaların katılımcı belediyecilik anlayışının en önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti. Vatandaşların görüş ve önerilerinin belediye hizmetlerine yön verdiğini ifade eden Kahveci, toplantıya katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Kütahya Belediyesi'nin, Halk Günü Toplantıları aracılığıyla vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmayı ve iletilen talep ile önerileri değerlendirerek çözüm odaklı hizmet üretmeyi sürdüreceği bildirildi.