Kütahya'da veliler okulda kan bağışladı, bağışçı getiren öğrencilere hediye verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da Türk Kızılay'ın Mehmet Çini İlkokulunda düzenlediği kan bağışı kampanyasına öğrenci velileri katıldı. Okulda kan veren velilerin yanı sıra en fazla bağışçı getiren öğrencilere hediye verildi, Kızılay yetkilileri vatandaşları bağışa davet etti.
Kütahya'da Türk Kızılay tarafından Mehmet Çini İlkokulunda düzenlenen kan bağışı kampanyasına öğrenci velileri katıldı.
Etkinlikte veliler, okul içerisinde oluşturulan bağış alanında kan verdi.
Kan bağışına katılımı artırmak amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, en fazla bağışçı getiren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Türk Kızılay Kütahya Kan Bağış Merkezi yetkilileri, kan bağışının önemine dikkati çekerek vatandaşları bağışta bulunmaya davet etti.
Kütahya genelindeki okullarda benzer kan bağışı kampanyalarının sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA
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