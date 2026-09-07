Kütahya'da yol kenarında yaralı bulduğu şahini Mehmet Kinet tedavi için yetkililere teslim etti - Son Dakika
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Kütahya'da yol kenarında yaralı bulduğu şahini Mehmet Kinet tedavi için yetkililere teslim etti

Kütahya\'da yol kenarında yaralı bulduğu şahini Mehmet Kinet tedavi için yetkililere teslim etti
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Kütahya'da Çavdarhisar ilçesinden kent merkezine gelirken yol kenarında yaralı bir şahin fark eden Mehmet Kinet, kuşu otomobiliyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürdü. Kinet, şahini ekiplere teslim ederek, "Her canlının bir gün yardıma ihtiyacı olabilir" dedi.

Kütahya'da yol kenarında yaralı halde bulduğu şahini otomobiliyle Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götüren Mehmet Kinet, kuşun tedavi edilmesi için ekiplere teslim etti.

Kütahya'da özel bir şirkette çalışan Mehmet Kinet, Çavdarhisar ilçesinden kent merkezine geldiği sırada yol kenarında hareketsiz duran şahini fark etti.

Otomobilini durdurarak şahinin yanına giden Kinet, kuşun yaralı olduğunu anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

112 Acil Çağrı Merkezi görevlilerinin yönlendirmesi üzerine Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile iletişime geçen Kinet, yaralı şahini otomobiliyle müdürlüğe götürdü.

Yaralı şahini ekipler tarafından teslim alan Mehmet Kinet, yaşadığı olayı anlattı.

Çavdarhisar'dan Kütahya'ya geldiği sırada yol kenarında büyük bir şahin gördüğünü belirten Kinet, "112 Acil görevlilerinin yönlendirmesinin ardından hayvanın daha fazla canı yanmaması için getirdim. Müdürlük görevlilerine teslim edeceğim. Ben insanlık görevimi yerine getirdim. Her canlının bir gün yardıma ihtiyacı olabilir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da yol kenarında yaralı bulduğu şahini Mehmet Kinet tedavi için yetkililere teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da yol kenarında yaralı bulduğu şahini Mehmet Kinet tedavi için yetkililere teslim etti - Son Dakika
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