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Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya-Tavşanlı kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir tır ve 5 otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kütahya\'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
19.12.2023 - 11:09,
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Kütahya'da biri tır 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya- Tavşanlı kara yolunun 5. kilometresindeki kavşakta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda bir tır ve 5 otomobil çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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