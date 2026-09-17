Kütahya Domaniç\'te çiftlik yangınında ev, ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında ev, ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

Karşıyaka Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde Selman, Yakup ve Ramazan Önder kardeşlere ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Samanlık ve ahır bölümünde başlayan yangın, yapıların ahşap olması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede eve sıçradı.

Yangını fark eden köylüler, ahırdaki hayvanları dışarı çıkarıp itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin yardımıyla söndürülen yangında bir ev, ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.