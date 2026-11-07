Kütahya Domaniç\'te etkili kar, 1500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaz örtüyle kapladı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, bin 500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü.

Domaniç ilçesinde hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bin 500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri, yollarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalara başladı.