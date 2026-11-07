Kütahya Domaniç\'te etkili kar, 1500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaz örtüyle kapladı

Kütahya Domaniç'te etkili kar, 1500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaz örtüyle kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sıcaklık sıfır dereceye kadar indi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar, 1500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürürken Karayolları ekipleri yollarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalara başladı.
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, bin 500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü.
Domaniç ilçesinde hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bin 500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri, yollarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalara başladı.
Kaynak: DHA
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