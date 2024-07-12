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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 32 yaşında

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, DPÜ'den 32 yılda 199 bin 875 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

12.07.2024 22:33
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 32 yaşında

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, DPÜ'den 32 yılda 199 bin 875 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

Kızıltoprak, yaptığı açıklamada, DPÜ'nün 11 fakülde, 1 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü ile toplam 46 bin 692 öğrencisinin bulunduğunu ifade etti.

DPÜ'nün kuruluşunun 32. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını belirten Rektör Süleyman Kızıltoprak, "11 Temmuz 1992 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kütahya'nın aziz topraklarına milli mücadelemizde önemli yeri olan Dumlupınar zaferimizin ismini taşıyan bir tohum atıldı. Bu tohum, dört fakülte,bir meslek yüksekokulu ve iki enstitüden oluşan küçük bir fidan olarak yeşerdi.Aradan geçen 32 yıl boyunca, bu küçük fidan köklerini derinlere saldı, dallarını gökyüzüne uzattı ve koca bir çınara dönüştü. Bugün, binlerce öğrencisiyle bilim ve eğitimin aydınlık yüzü olarak, dünya üniversiteleri arasında yerini aldı. Başarılarla dolu 32 yıllık bu süreçte, üniversitemizin gelişimine katkı sağlayan tüm yöneticilere, akademik ve idari personele, işçilere ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitimde ve bilimde ülkemize ve dünyaya değer katan üniversitemizin 32. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, geleceğe umutla bakan, bilgi ve teknolojiyle mücehhez, milli bilince sahip nesiller yetiştirmeye sürekli kendini yenileyerek devam edecektir.DPÜ'den 32 yılda 199 bin 975 öğrencisi olmuştur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 32 yaşında - Son Dakika

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