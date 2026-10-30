Kütahya Emet\'te otomobil yağışlı yolda şarampole devrildi, sürücü ile eşi yaralandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ile eşi yaralandı???????.

A.O. (51) idaresindeki 43 AAP 046 plakalı otomobil, Emet-Tavşanlı kara yolu Köprücek köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü A.O. ile eşi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.