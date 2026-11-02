Kütahya Gediz\'de gece yarısı şarampole devrilen otomobildeki sürücü kurtarıldı

KÜTAHYA'da şarampole yuvarlanan otomobilde sıkışan sürücü A.T., itfaiye ekiplerince çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, gece yarısı Gediz- Hisarcık kara yolu Hamamköy mevkiinde meydana geldi. A.T.'nin kontrolünü kaybettiği 06 AG 9474 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü, araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye Hisarcık ve Emet belediyelerine bağlı itfaiye kaza kırım kurtarma ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.T., itfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı. A.T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.