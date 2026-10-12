Kütahya Gediz'de kavşakta iki otomobil çarpıştı, aynı araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya Gediz'de kavşakta iki otomobil çarpıştı, aynı araçtaki 3 kişi yaralandı

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Kütahya Gediz\'de kavşakta iki otomobil çarpıştı, aynı araçtaki 3 kişi yaralandı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde Gediz-Kütahya kara yolunun 6. kilometresindeki kavşakta iki otomobil çarpıştı, kazada sürücü ile aynı araçtaki iki kişi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

L.A. yönetimindeki 03 BF 909 plakalı otomobil, Gediz-Kütahya kara yolunun 6. kilometresindeki kavşakta F.N.O. (22) idaresindeki 43 HF 413 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü F.N.O. ile aynı araçta bulunan S.O. (45) ve E.N.O. (11) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kütahya Gediz'de kavşakta iki otomobil çarpıştı, aynı araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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