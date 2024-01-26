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Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı. Domaniç'in 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı ve kar yağışı devam ediyor. Karayolları ekipleri kar küreme çalışmalarını sürdürürken, diğer araç sürücülerine de uyarılarda bulunuldu.

Kütahya ile Bursa\'yı birbirine bağlayan yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
26.01.2024 - 22:21,
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Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.

Kar kalınlığının 20 santimetre ulaştığı Domaniç'in 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle ağır araçların bölgeye geçişine izin vermeyen ekipler, diğer araçların sürücülerine de uyarılarda bulundu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yolda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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