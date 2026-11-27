Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), kentin tıbbi ve aromatik bitki potansiyelinin değerlendirilmesi ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amacıyla "Topraktan Ürüne Kütahya: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı" gerçekleştirildi.

DPÜ Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, önceki dönem Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça, kurum müdürleri, akademisyenler ve üreticiler katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Kızıltoprak, Kütahya'nın 1700'ün üzerinde damarlı bitki türü ve çok sayıda endemik türe sahip olduğunu belirtti.

Kentin kekik, lavanta, adaçayı ve ekinezya gibi çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkiye ev sahipliği yaptığını ifade eden Kızıltoprak, bu zenginliğin bilim ve teknolojiyle katma değere dönüştürülmesinin önemine dikkati çekti.

Üniversitenin "değer katan üniversite" anlayışıyla çalışmalar yürüttüğünü aktaran Kızıltoprak, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) destekli araştırmalar, uygulama arazilerindeki üretim faaliyetleri ve Kütahya Belediyesi işbirliğiyle faaliyet gösteren Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi'nin bu çalışmaların önemli örnekleri olduğunu söyledi.

Kızıltoprak, üniversitenin laboratuvarlarında gerçekleştirilen analizlerle ürünlerin kalitesi ve standardizasyonunun artırılmasını hedeflediklerini belirterek, "Tabiata saygılı, bilime dayalı ve katma değeri yüksek bir üretim anlayışıyla Kütahya'mızı hep birlikte geleceğe taşımak arzusundayız." ifadelerini kullandı.

Atalay da Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu, ancak bu potansiyelin yeterince ekonomik değere dönüştürülemediğini söyledi.

Dünyada tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik ilginin giderek arttığına işaret eden Atalay, Türkiye'de üretimin artırılmasının yanında ürünlerin kalite ve standardizasyonunun da sağlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin gül ve lavanta gibi önemli ürünlerde üretim yapmasına rağmen yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerde istenilen seviyeye ulaşamadığını belirten Atalay, standardizasyonun ihracat açısından da kritik olduğunu kaydetti.

Atalay, Kütahya'ya bu alanda yatırım ve imkan sağlanması konusunda destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Çalıştayda, Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi'nin kuruluşuna belediye başkanlığı döneminde öncülük eden İça ile kurum müdürleri ve üreticiler de konuşma yaptı.

Konuşmalarda Kütahya'nın tıbbi ve aromatik bitki potansiyelinin değerlendirilmesi, üreticilerin desteklenmesi, bilimsel çalışmaların artırılması ve ürünlerin katma değerli hale getirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Program, konuşmaların ardından katılımcılara belge takdim edilmesiyle sona erdi.