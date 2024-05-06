Kütahya'nın fethinin 950. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Kütahya'nın fethinin 950. yıl dönümü törenle kutlandı

Kütahya\'nın fethinin 950. yıl dönümü törenle kutlandı

Kütahya'nın fethinin 950. yıl dönümü nedeniyle Kütahya Kalesi'nde tören düzenlendi. Vali Musa Işın, konuşmasında Kütahya'nın 950 yıl önce fethedilerek Türk yurdu yapıldığını vurguladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ise Hıdırellez ve Kütahya'nın fethi hakkında bilgiler verdi. Kutlamalar, mehter ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

06.05.2024 14:59
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Kütahya'nın fethinin 950. yıl dönümü nedeniyle, tarihi Kütahya Kalesi'nde tören düzenlendi.

Vali Musa Işın, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Kütahya'nın 950 yıl önce ecdat tarafından fethedilerek ebedi Türk yurdu yapıldığını söyledi.

Bu toprakların kolaylıkla kazanılmadığını belirten Işın, şöyle konuştu:

"Selçuklular, Germiyanoğulları ve akabinde Osmanlılar döneminde ve de Cumhuriyet döneminde bu topraklar bize emanet bırakılırken binlerce şehit verilmiştir. Bu topraklar bize kolayca vatan olmamış. Bize düşen ecdadımızın bize bıraktığı bu mirasa dört elle sarılmak. Aradan 950 yıl geçmiş ama neredeyse her karışına bir vatan evladı düşmüş. Kan dökülmedik toprak parçası yoktur. Bize tarih, 'şurada şu savaş olmuştur, burada bu şehitlerimiz yatmaktadır' şeklinde kolayca anlatılsa da hakikat şudur ki hayattan daha kıymetli bir şey yoktur. İşte bu topraklar bize vatan yapılırken o çok kıymetli hayatlar toprak için feda edilmiştir."

Türk milletinin bugün ecdat sayesinde bu topraklarda rahatça yaşayabildiğini, bunun kıymetinin çok iyi bilinmesi gerektiğini de belirten Işın, bugünün aynı zamanda Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı olduğunu, bu günü birlik içinde yaşamaktan dolayı duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

Kütahya'nın 950 yıl önce Türk yurdu haline gelmesini sağlayan ecdada minnet duygularını ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de "Onlar fethettiler ve buraları bize yurt olarak bıraktılar. Bizler de onlara layık evlatlar olarak bu toprakları mamur bir memleket haline getirerek gelecek nesillere ulaştırmakla mükellefiz." dedi.

Kahveci, baharın, bolluk, bereket ve birliğin simgesi olan Hıdırellez'in Türk kültürünün önemli günlerinden olduğunu söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ise Hıdırellez ve Kütahya'nın fethi hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından mehter ve halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kutlamalar, Kütahya Belediyesi tarafından ikramların sunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'nın fethinin 950. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

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