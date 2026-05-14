Kütahya Tarım Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya Tarım Fuarı Açıldı

Kütahya Tarım Fuarı Açıldı
14.05.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da 16. Tarım Fuarı açıldı, 100 bin ziyaretçi bekleniyor. Tarımsal destekler vurgulandı.

Kütahya'da bu yıl 16'ıncısı düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı törenle açıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Ziraat Mahallesi'ndeki pazar yerinde kurulan fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kentin 306 bin hektarlık tarım alanıyla önemli bir tarımsal potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Geçen hafta Domaniç, Altıntaş ve merkezde çiftçilerle bir araya geldiğini anımsatan Işın, şunları kaydetti:

"Sadece IPARD kapsamında çiftçilerimize 732 milyon liralık destek veriyoruz. Ayrıca hükümetimiz tarafından da geçen sene 1 milyar 100 milyon liralık bir destekleme varken, inşallah bu sene bu rakam çok daha yükseklerde olacaktır. Bir taraftan termal sularımızı tarımda kullanmaya başladık. Simav'da Sera Organize Bölgesi'ni kurduk. İnşallah ekim ya da kasım aylarında ürün almaya başlayacağız. Aslanapa'da yine 1000 dekar üzerine hayvancılık organize bölgesi kuruyoruz."

Tarımla uğraşan kadın kooperatiflerini de desteklediklerini aktaran Işın, İl Özel İdaresi bütçesiyle üreticilere küçükbaş hayvan desteğinde bulunduklarını söyledi.

Işın, devlet olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşmak isteyen herkese destek olduklarını belirterek, "Önemli olan bizim toprağımızı işleyebilmemizdir, tarımsal faaliyetlerde bulunabilmemizdir. Bu çok kıymetlidir ve çok değerlidir." dedi.

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol da çeşitli kurumların destek verdiği fuarı yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini bildirdi.

Açılışta Kütahya Belediye Başkan Vekili Ejderhan Gezer ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Yasin Özçam da konuşma yaptı.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve diğer katılımcılar stantları gezdi.

Fuar, 17 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya Tarım Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:46:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya Tarım Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.