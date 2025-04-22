Kütahyalı\'ya İddianame: 3 Yıla Kadar Hapis İstemi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Rasim Ozan Kütahyalı, 16 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda önce Ankara'da 2 belediyeye operasyon yapılabileceğini ve daha sonra CHP'ye geçici kayyım atanacağını iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialar üzerine Kütahyalı hakkında, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, şüpheli Kütahyalı'nın, 16 Nisan'da, sosyal medya hesabından, "Yarın Kasım 2023 kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyım atanarak 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor" ve "Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor" şeklinde paylaşımda bulunduğu kaydedildi. Şüphelinin, 'halk arasında endişe korku veya panik yaratma saikiyle paylaşımları yaptığı' belirtilen iddianamede, Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesabında 440 bin takipçisi bulunduğu, söz konusu paylaşımların takipçileri tarafından görüntülendiği ve birçok sosyal medya kullanıcısınca alıntılanarak paylaşıldığı belirtildi.

İddianamede, "Şüphelinin sosyal medya ortamında, hiçbir veriye dayanmayan yanıltıcı bilgiyi, toplumda ayrışmaya toplumun belli kesimlerini karşı karşıya getirmeye ve bu yönüyle kamu barışını toplumun içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozmaya elverişli şekilde paylaşmak ve yaymak suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmıştır" tespitine yer verildi. İddianamede, Kütahyalı'nın 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.