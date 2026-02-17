Kutsal Geometri Sergisi Açıldı

Antika halı uzmanı Amir Oskouei'nin koleksiyonundan 17. ve 18. yüzyıl Azerbaycan saray halılarının sergilendiği "Tasavvuf'tan Biçime Dokuma Sanatında Kutsal Geometri" sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) sanatseverlerle buluştu.

Açılışta konuşan Oskouei, serginin temel amacının milli ve manevi değerleri görünür kılmak olduğunu söyledi.

Sergide tasavvuftan biçime uzanan bir yolculuğun söz konusu olduğunu ifade eden Oskouei, "Bu eserlere yalnızca birer halı olarak bakmıyoruz. İçlerinde taşıdıkları maneviyatı ve sufilerin etkisini anlamaya, önce kendimiz keşfedip benimsemeye çalışıyoruz. Ardından bu hakikati ve mesajı dünyayla paylaşmayı amaçlıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda burada bir zemin oluşturarak yola çıkıyoruz." dedi.

"Burada sergilenen her bir halı, bir estetik anlayışının ve bir ruh dünyasının yansımasıdır"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, serginin Azerbaycan saray halıları üzerinden güçlü mesajlar barındırdığına işaret ederek, "Kültür sınır tanımaz, sanat milletleri birbirine yaklaştırır. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağ yalnızca diplomatik ilişkilerle açıklanamayacak kadar derindir. Bu bağ, ortak dilde, ortak hafızada, ortak sevinçte ve ortak hüzünde karşılık bulan bir gönül birlikteliğidir." diye konuştu.

Keskin, sanatın da bu iki ülke arasındaki birliğin en zarif ifadesi olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugün burada sergilenen her bir halı, sadece bir dokuma ürünü değil, bir medeniyet idrakini, bir estetik anlayışının ve bir ruh dünyasının yansımasıdır. İlmek ilmek işlenen bu eserlerde düzen, ahenk ve ölçü hakimdir. Bu düzen ise bize şunu hatırlatıyor. Medeniyet, tesadüflerle değil, emekle, sabırla ve güçlü bir kültürel bilinçle inşa edilir. Bu sergi aynı zamanda kültürel mirasın korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Kültür alanında atılan her adım milletler arasındaki dostluğu güçlendiren bir köprü vazifesini göstermektedir."

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş da Amir Oskouei'nin çok uzun uğraşlardan sonra bu eserleri koleksiyonuna kattığına dikkati çekerek, "Bu sergi, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki aziz dostluğu daha da pekiştirecektir. Oskouei'nin bu koleksiyonla ilgili çok özel hikayeleri var. Her birini anlatırken gözlerindeki parıltıya biz şahit olduk." şeklinde konuştu.

Programda ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da konuşma yaptı.

Sergi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 25 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.