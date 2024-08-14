Kutup Ayılarının Saldırısı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kutup Ayılarının Saldırısı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kanada'nın Nunavut bölgesinde bulunan bir radar istasyonunda çalışan bir kişi, 2 kutup ayısının saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Diğer çalışanlar tarafından ayılardan biri öldürüldü. Kutup ayılarının avlanma alanlarının daralması nedeniyle açlıkla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

14.08.2024 11:18
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Kanada'nın Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerinden Nunavut'ta bulunan bir radar istasyonunda çalışan kişi, 2 kutup ayısının saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Kanada hükümeti adına radar savunma sahalarını işleten şirketten yapılan açıklamada, Nunavut bölgesindeki Brevoort Adası'nda yer alan radar istasyonunda görevli ismi açıklanmayan çalışanın, 2 kutup ayısının saldırısına uğradığı ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Diğer çalışanların olay yerine gelerek ayılardan birini öldürdüğü belirtilen açıklamada; şirketin, olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütebilmek için yerel makamlarla yakın işbirliği içinde olduğu kaydedildi.

Kanada hükümetinin verilerine göre, ülkede yaklaşık 17 bin kutup ayısı bulunuyor. Bu sayı, türün dünya genelindeki nüfusunun yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor.

Tür avlanma alışkanlıklarını iklim değişikliğine adapte edemiyor

Uzmanlar, kutup ayılarının avlanmak ve üremek için ihtiyaç duyduğu deniz buzunun iklim değişikliği, küresel ısınma ve sera etkisi yaratan yüksek karbon emisyonları nedeniyle hızla eridiğini vurguluyor.

Türün, buzul erimelerine avlanma yöntemlerini adapte etmekte güçlük yaşadığını ve bu nedenle açlıkla karşı karşıya kaldığını belirten uzmanlar, kutup ayılarının daralan avlanma alanları nedeniyle benimsedikleri farklı avlanma stratejilerinden verim alamadığına işaret ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kutup Ayılarının Saldırısı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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