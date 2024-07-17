Kutup Ayılarının Takip Cihazları Geliştirildi - Son Dakika
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Kutup Ayılarının Takip Cihazları Geliştirildi

Kanada'nın York ve Alberta Üniversitelerinden araştırmacılar, kutup ayıları ile karşılaşma riskini azaltmak için ayıların kürk ve kulaklarına takılacak takip cihazları geliştirdi. Araştırmacılar, cihazların ayıların konumunun belirlenmesi ve insanlardan uzak tutulmasına katkı sağlayacağını düşünüyor. Geliştirilen 3 cihazdan en verimli çalışanının ayıların kulağına yerleştirilen 'SeaTrkr' cihazı olduğu belirlendi. Araştırmacılar, bu cihazların ayrıca sıcaklığın yükseldiği bölgedeki ayılar hakkında daha önce bilinmeyen davranışsal bilgileri ortaya çıkaracağına inanıyor.

17.07.2024 11:33
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Kanada'nın York ve Alberta Üniversitelerinden araştırmacılar, insanların kutup ayıları ile karşılaşma riskini azaltmak için ayıların kürk ve kulaklarına takılacak takip cihazları geliştirdi.

Araştırmacılar, Kanada Arktik takımadalarında yaşayan kutup ayıları üzerinde denenen cihazların ayıların konumunun belirlenmesi ve insanlardan uzak tutulmasına katkı sağlayacağını düşünüyor.

Ayıları takip etmek için 3 yeni cihaz geliştiren araştırmacılar, cihazları yerleştirmek için buldukları ayıları anestezi ile kısa süreli sakinleştiriyor.

Araştırmacılar, cihazın yerleştirilmesiyle ayıdan düşme süresi arasındaki zaman aralığında alınan konum verilerini inceliyor.

Geliştirilen 3 cihazdan en verimli çalışanının ayıların kulağına yerleştirilen "SeaTrkr" cihazı olduğunu belirten araştırmacılar, cihazın bir ayı üzerinde ortalama 58 gün kaldığını ve ayının konumunda sadece birkaç metre oynama olduğunu gözlemledi.

Kutup ayılarının yaşamlarını inceleyen araştırmacılar, bu cihazların ayrıca sıcaklığın her geçen gün yükseldiği bölgedeki ayılar hakkında daha önce bilinmeyen davranışsal bilgileri ortaya çıkaracağına inanıyor.

Çalışmanın baş araştırmacısı Tyler Ross, kürke iliştirilen cihazların insanların kutup ayıları ile karşılaşma riskini azaltmaya oldukça yardımcı olacağını belirtti.

Cihazların, takip tasması takılamayan erkek kutup ayılarının yaşamları hakkında birçok bilgi sunacağını aktaran Ross, cihazların ayıların kulaklarından kendiliğinden düşmesinin istenen bir özellik olduğunu çünkü verilerin genel olarak belirli sezonlarda alınmasının yeterli olacağını kaydetti.

Araştırma, "Animal Biotelemetry" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Kutup Ayıları, Kanada, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kutup Ayılarının Takip Cihazları Geliştirildi - Son Dakika

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