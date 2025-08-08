"Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu" kuruldu

"Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu" kurulmasına ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, kutup bölgelerinin jeostratejik, ekonomik ve ekolojik açıdan giderek artan bir öneme sahip olduğu belirtildi.

Genelgede, Arktika ve Antarktika'daki buzul erimelerinin tüm dünya iklimini, doğal yaşam dengesini, enerji arzını, yeraltı kaynaklarının erişilebilirliğini ve kullanımını, uluslararası ticaret yollarını, şehirleşmeyi ve deniz seviyesi değişimini doğrudan, finans, göç ve eğitim gibi birçok alanı da dolaylı olarak etkilediği ifade edildi.

Türkiye'nin 2053 vizyonunun bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştirerek teknoloji girişimlerini ve araştırma-geliştirme yatırımlarını teşvik eden bir ekosistemi güçlendirmek, kritik alanlarda Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada çekim merkezi haline getirmek olduğu hatırlatılan genelgede, kutup bölgelerinin küresel olarak artan öneminin, bu bölgeleri de kritik alanlardan biri durumuna getirdiği aktarıldı.

Genelgede, Ulusal Kutup Bilim Stratejisi (2023-2035) hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin iki kutup bölgesinde de uluslararası konumunun güçlendirilmesinin önemli olduğu belirtildi.

Kutup bölgelerinde gerçekleştirilen araştırma-geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile mevcut ve kurulacak olan altyapıların, Türkiye'nin hem bu bölgelere erişimini kolaylaştıracağı hem de bu bölgelerde aktif faaliyetlerle insanlığın ortak mirasının korunmasında etkin rol üstlenmesine hizmet edeceği de kaydedildi.

Kurulun yapısı ve çalışmaları

Genelgede, kutup bölgelerine ilişkin küresel gelişmeleri takip etmek, Türkiye'nin ulusal hedefleri doğrultusunda kutup bölgelerine yönelik stratejilerini belirlemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, kutup bölgelerinde gerçekleştirilen ulusal çalışmaları yönlendirmek ve bu alanda gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu bildirildi.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı başkanlığındaki Kurulda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü yer alacak.

Kurul, yılda en az bir defa toplanacak. Kurul Başkanı ihtiyaç halinde Kurulu toplantıya çağırabilecek, alt kurul ve çalışma grupları oluşturabilecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, araştırma altyapıları, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri Kurul toplantılarına davet edilebilecek. Kurulun çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri TÜBİTAK tarafından yürütülecek.