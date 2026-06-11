Kütüphanelerdeki Kitap Sayısı Artış Gösterdi

(ANKARA) - TÜİK, kütüphanelerdeki toplam kitap sayısının geçen yıl 117 milyon 981 bin 58'e ulaştığını, yayımlanan kitap sayısının ise bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artarak 80 bin 921 olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Kütüphane İstatistikleri'ni yayımladı. Bültende, üniversite kütüphane istatistiklerinin 2002 yılından itibaren üniversite kütüphanelerinden derlendiği, 2025 yılından itibaren ise Yükseköğretim Kurulu'nun idari kayıtlarından yararlanılarak yayımlanmaya başlandığı belirtildi.

Verilere göre, 2025 yılında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Milli Kütüphane'nin yanında bin 302 halk kütüphanesi, 557 üniversite kütüphanesi ile 43 bin 466 örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanesi hizmet verdi.

Kütüphanelerde bulunan kitap sayıları bir önceki yıla kıyasla Milli Kütüphane'de yüzde 8,7 artarak 1 milyon 989 bin 18'e yükselirken, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki kitap sayısı yüzde 3,8 artışla 2 milyon 713 bin 782 oldu.

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDEKİ KİTAP SAYISI 22 MİLYON 899 BİN

Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı yüzde 5,2 artarak 22 milyon 899 bin 378'e çıktı. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı ise yüzde 3,8 artışla 26 milyon 41 bin 29 olarak kaydedildi. Örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerindeki kitap sayısı ise yüzde 1,4 azalarak 64 milyon 337 bin 851'e geriledi. Bu veriler doğrultusunda söz konusu kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı 117 milyon 981 bin 58 oldu.

ELEKTRONİK KİTAP SAYISI YÜZDE 17,1 ARTTI

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre, 2025 yılında Türkiye'de 392'si devlet, 165'i vakıf üniversitesinde olmak üzere toplam 557 üniversite kütüphanesi bulundu.

Üniversite kütüphanelerindeki elektronik kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artarak 168 milyon 603 bin 933'e yükseldi. Üniversite kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı da yüzde 8,1 artış göstererek 3 milyon 603 bin 937 oldu. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı ise 7,1 milyonu aştı.

HALK KÜTÜPHANELERİNE 7 MİLYON 160 KİŞİ KAYITLI

TÜİK verilerine göre, halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artarak 7 milyon 160 bin 225'e ulaştı. Kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı ise yüzde 1,2 artışla 39 milyon 194 bin 669 olarak gerçekleşti. Halk kütüphanelerindeki kitap dışı materyal sayısı da yüzde 7,5 artarak 145 bin 62 oldu.

YAYIMLANAN KİTAP SAYISI YÜZDE 10,1 ARTTI

Bültende yayımlanan materyallere ilişkin veriler de yer aldı. Buna göre 2025 yılında yayımlanan kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artarak 80 bin 921'e yükseldi. Yayımlanan toplam materyal sayısı ise yüzde 8,6 artış göstererek 100 bin 545 oldu.

Yayınlar konu başlıklarına göre incelendiğinde yayımlanan materyallerin yüzde 22,3'ünü akademik yayınların oluşturduğu görüldü. Eğitim alanındaki yayınların payı yüzde 21,1 olurken, yetişkin kurgu edebiyat yayınlarının oranı yüzde 19,4 olarak kaydedildi.