Kutuplarda Sıfır Atık kitabı tanıtıldı - Son Dakika
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Kutuplarda Sıfır Atık kitabı tanıtıldı

Kutuplarda Sıfır Atık kitabı tanıtıldı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sıfır Atık Vakfı ve TÜBİTAK işbirliğiyle hazırlanan 'Kutuplarda Sıfır Atık' kitabının tanıtımı yapıldı. Kitap, kutup bilim seferlerinden elde edilen 18 makaleyi içeriyor ve çevresel farkındalık ile bilim diplomasisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sıfır Atık Vakfı ve TÜBİTAK işbirliğiyle hazırlanan "Kutuplarda Sıfır Atık" kitabının tanıtımı Sıfır Atık Vakfı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, kutuplarda yürütülen bilimsel çalışmaları sıfır atık yaklaşımıyla buluşturan eserin, Türkiye'nin çevre ve bilim vizyonunu yansıttığını söyledi.

Vakıf olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla farklı alanlarda projeler yürüttüklerini belirten Ağırbaş, kutupların da bu çalışmaların önemli başlıklarından biri olduğunu ifade etti.

Sıfır Atık Vakfının Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulunun ana paydaşlarından biri olduğunu aktaran Ağırbaş, Türkiye'nin çevre ve iklim alanında uluslararası ölçekte etkin rol üstlendiğini dile getirdi.

Ağırbaş, geçtiğimiz günlerde 183 ülkeden yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çevre ve iklim değişikliği toplantısında önemli kararlar alındığını anlatarak, Türkiye'nin yeşil dönüşüm konusunda etkin rol üstlenen ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Kutup araştırmalarında Türkiye'nin önemli bilimsel bir birikim oluşturduğunu vurgulayan Ağırbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının her yıl düzenlediği kutup bilim seferleri sayesinde Türk bilim insanlarının bölgede kapsamlı araştırmalar yürüttüğünü aktardı.

Ağırbaş, bilimsel keşif ile doğaya karşı sorumluluğu bir araya getiren kitabın bu anlayışın ürünü olduğunu belirterek, "Sıfır Atık Hareketinin temel yaklaşımı atığın kaynağında azaltılmasıdır. Hiç atık oluşmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kitap kutup bilim seferlerinin ürünü

TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy da Sıfır Atık Hareketinin yalnızca atık yönetimine değil, insanın doğayla kurduğu ilişkiye de yeni bir bakış kazandırdığını söyledi.

Türkiye'nin 2017'den bu yana Antarktika, 2019'dan itibaren ise Arktik bilim seferlerini düzenli olarak gerçekleştirdiğini hatırlatan Özsoy, kitabın bu saha çalışmalarının bir sonucu olarak hazırlandığını aktardı.

Kitabın çıkış noktasını oluşturan yaklaşımı anlatan Özsoy, şöyle konuştu:

"Kutuplardaki canlılar konuşamıyor ama hikayeleri evrensel. Bu ifade, kutuplarda meydana gelen hiçbir değişimin yalnızca kutuplarla sınırlı olmadığını hatırlatmaktadır. Buzullardaki erime, deniz seviyelerindeki yükselme, okyanus ve atmosfer dolaşımındaki değişiklikler, mikroplastikler, siyah karbon ve diğer insan kaynaklı kirleticiler dünyanın bütün coğrafyalarını, ekonomilerini ve toplumlarını yakından ilgilendirmektedir. Kutuplar coğrafi olarak bizlerden uzak görünse de etkileri bakımından hiçbirimize uzak değildir. Gezegenimizin iklim hafızasını taşıyan bu bölgeler küresel sistemdeki değişimleri erkenden haber vermekte ve iklim dengesinin korunmasında hayati rol üstlenmektedir. "

Özsoy, kitabın yalnızca atık yönetimini değil, bilimsel araştırmaların planlanmasından enerji ve su kullanımına kadar çevresel etkinin azaltılmasını ele aldığını belirterek, bilimsel başarının çevre üzerinde bırakılan etkiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Eserde kutup araştırmaları yapan bilim insanlarının 18 makalesi yer alıyor

Eserin kutup araştırmaları yürütmüş bilim insanlarının kaleme aldığı 18 makaleden oluştuğunu aktaran Özsoy, kitabın bilimsel bir başvuru kaynağı olmasının yanında toplumsal farkındalık oluşturmasının ve Türkiye'nin bilim diplomasisine katkı sunmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Eserin ortaya çıkmasına öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve diğer katkı sunanlara teşekkür eden Özsoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Unutmayalım ki kutupları korumak yalnızca uzak coğrafyadaki buzulları ve canlıları korumak değildir. Kutupları korumak Anadolu'nun suyunu, tarımını, şehirlerini, çocuklarımızın geleceğini ve insanlığın ortak mirasını korumaktır. Kutuplarda Sıfır Atık kitabının bilimin rehberliğinde yeni farkındalıklara, yeni araştırmalara vesile olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağırbaş ve Özsoy, kitabın hazırlanmasına katkı sunan isimlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tübitak, Türkiye, Güncel, Bilim, Çevre, Son Dakika

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