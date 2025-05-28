Kuveyt Büyükelçisi Muğla\'yı Ziyaret Etti

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdülaziz Ahmed Al-Adwani???????, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Akbıyık, Muğla'nın doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri, ticari ve turizm potansiyeli hakkında Büyükelçi Adwani'ye bilgi verdi.

Akbıyık, Kuveyt'in Türkiye'de çok sayıda yatırımı olduğunu, Muğla ile özellikle turizm, tarım ve mermercilik alanlarında ilişkilerin güçlendirilebileceğini söyledi.

Türkiye ve Kuveyt arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin çok iyi durumda olduğunu ifade eden Büyükelçi Adwani ise ilişkilerin daha da güçlendirilmesi adına adımlar atmaya hazır olduklarını kaydetti.