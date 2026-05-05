Kuveyt Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

05.05.2026 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt Dışişleri Bakanı el-Ahmed es-Sabah, Türkiye'de Hakan Fidan ile ikili ilişkileri görüşecek.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın, Kuveytli mevkidaşıyla yapacağı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri düzeye taşınmasını teminen tesis edilen mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik adımları ele alacağı öngörülüyor.

Bölgedeki güncel gelişmeler çerçevesinde başta askeri ve savunma ile bağlantısallık alanlarındaki işbirliğinin önemini vurgulaması beklenen Fidan'ın, artan bölgesel ve küresel sınamalar karşısında birlikte hareket edilmesinin ve bölgesel sahiplenme anlayışının tahkim edilmesinin gerekliliğine dikkati çekeceği değerlendiriliyor.

Fidan'ın ABD ile İran arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanması ve savaşın bir an önce sona erdirilmesi için Türkiye'nin taraflarla sürekli temas halinde olduğunu ve devam eden sürece yapıcı katkı sunmayı sürdürdüğünü dile getirmesi, Körfez'de İran'ın saldırılarına en fazla hedef olan ülkelerden Kuveyt'in sağduyuyla hareket etmesinin savaşın yayılmasını engellediğini kaydetmesi bekleniyor.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin kalıcı olarak yeniden tesisinin önem arz ettiğini yineleyecek Fidan'ın, İsrail'in istikrarsızlık ve çatışmaları bölgeye yayma politikalarını sürdürdüğünü ifade edeceği öngörülüyor.

Fidan'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'deki ateşkes ihlalleri ile Batı Şeria'daki hukuksuz eylemlerini sürdürdüğünü ve iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik adımlarına hız verdiğini vurgulayacağı tahmin ediliyor.

Gazze'de barış anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi ve insani durum ile yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade edeceği öngörülen Fidan'ın, bu çerçevede Türkiye ve Kuveyt'in kurucu üyeleri arasında bulunduğu Barış Kurulunun çalışmaları hakkında da istişarelerde bulunması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, uluslararası toplumun İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesine ve insani krizi daha da ağırlaştırmasına izin vermemesi gerektiğini kaydedeceği öngörülüyor.

İkili ilişkiler

Türkiye ile Kuveyt arasındaki çok boyutlu ilişkiler, yeni işbirliği alanlarıyla daha da güçleniyor. İki ülke, bölgesel ve uluslararası konularda yakın eş güdümü sürdürüyor.

Taraflar arasında 2025 sonu itibarıyla 1 milyar doları aşan ticaret hacminin 5 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

Müzakereleri devam eden Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması'nın sonuçlandırılmasıyla ikili ticaret hacminde ve karşılıklı yatırımlarda ivmenin artması bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:03:04. #7.13#
SON DAKİKA: Kuveyt Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.