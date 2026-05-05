Kuveyt Dışişleri Bakanı Türkiye\'yi Ziyaret Edecek

(ANKARA) - Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Şeyh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah arasındaki görüşmelerde bölgesel gelişmelerin ve Türkiye'nin ABD-İran sürecine yönelik diplomatik temaslarının ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kuveytli mevkidaşıyla görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri düzeye taşınmasını teminen tesis edilen mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik adımların ele alması, bölgedeki gelişmeler çerçevesinde, başta askeri ve savunma ile bağlantısallık alanlarındaki iş birliğinin önemini vurgulaması ve artan bölgesel ve küresel sınamalar karşısında birlikte hareket edilmesinin ve bölgesel sahiplenme anlayışının tahkim edilmesinin gerekliliğine işaret etmesi bekleniyor.

Fidan'ın, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanması ve savaşın bir an önce sona erdirilmesi için Türkiye'nin taraflarla sürekli temas halinde olduğunu ve devam eden sürece yapıcı katkı sunmayı sürdürdüğünü dile getireceği, ayrıca Körfez'de İran'ın saldırılarına en fazla hedef olan ülkelerden olan Kuveyt'in sağduyuyla hareket etmesinin savaşın yayılmasını engellediğini vurgulayacağı tahmin ediliyor.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin kalıcı olarak yeniden tesisinin kritik önemde olduğunu vurgulaması planlanan Fidan'ın, İsrail'in istikrarsızlığı ve çatışmaları bölgeye yaymaya yönelik politikalarını sürdürdüğünü ifade etmesi, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki ateşkes ihlallerini ve Batı Şeria'daki hukuksuz eylemlerini sürdürdüğünü ve iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik adımlarına hız verdiğini vurgulaması, Gazze'de barış anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesinin ve insani durum ile yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın bu çerçevede her iki ülkenin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Barış Kurulu'nun çalışmaları hakkında da istişarelerde bulunması, uluslararası toplumun İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesine ve insani krizi daha da ağırlaştırmasına izin vermemesi gerektiğini kaydetmesi öngörülüyor.