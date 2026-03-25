Kuveyt'e Füze ve İHA Saldırıları

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin 20 balistik füze ve 9 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin son bilgileri aktardı.

Son bir günde Kuveyt hava sahasında 20 balistik füze saldırısının tespit edildiğini belirten Atvan, bunlardan 13 tanesinin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, geriye kalan 7 füzenin ise tehdit oluşturmayan boş alanlara düştüğünü ifade etti.

Ülkenin bu süre zarfından ayrıca 9 İHA'yla hedef alındığı bilgisini paylaşan Atvan, bunlardan 6 tanesinin hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini aktardı.

İHA'lardan 2 tanesinin Kuveyt Uluslararası Havalimanındaki bir yakıt deposunu hedef almasıyla yangına yol açtığını belirten Atvan, yakıt deposundaki yangına müdahale edildiği ve can kaybının yaşanmadığını kaydetti.

Atvan, İHA'lardan birinin de yerleşim alanlarından uzak bölgeye düştüğünü ifade etti.

Kuveyt Ulusal Muhafızlarının da "güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bölgelerde" saldırılar tespit ettiğine işaret eden Atvan, Ulusal Muhafızların 5 drone düşürdüğünü paylaştı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.