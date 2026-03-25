Kuveyt'e Füze ve İHA Saldırıları
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt'e Füze ve İHA Saldırıları

25.03.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt, 24 saatte 20 balistik füze ve 9 İHA saldırısına uğradı. Hava savunması çoğunu etkisiz hale getirdi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin 20 balistik füze ve 9 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin son bilgileri aktardı.

Son bir günde Kuveyt hava sahasında 20 balistik füze saldırısının tespit edildiğini belirten Atvan, bunlardan 13 tanesinin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, geriye kalan 7 füzenin ise tehdit oluşturmayan boş alanlara düştüğünü ifade etti.

Ülkenin bu süre zarfından ayrıca 9 İHA'yla hedef alındığı bilgisini paylaşan Atvan, bunlardan 6 tanesinin hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini aktardı.

İHA'lardan 2 tanesinin Kuveyt Uluslararası Havalimanındaki bir yakıt deposunu hedef almasıyla yangına yol açtığını belirten Atvan, yakıt deposundaki yangına müdahale edildiği ve can kaybının yaşanmadığını kaydetti.

Atvan, İHA'lardan birinin de yerleşim alanlarından uzak bölgeye düştüğünü ifade etti.

Kuveyt Ulusal Muhafızlarının da "güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bölgelerde" saldırılar tespit ettiğine işaret eden Atvan, Ulusal Muhafızların 5 drone düşürdüğünü paylaştı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
“Teğmenleri Erdoğan’a şikayet etti“ iddiasına Erhan Afyoncu’dan yalanlama "Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Babasını boğarak öldürdü: 500 kilometre kaçtı, terminalde yakalandı Babasını boğarak öldürdü: 500 kilometre kaçtı, terminalde yakalandı

18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
18:28
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
18:01
Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
17:11
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
17:09
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
16:42
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 19:25:39. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.