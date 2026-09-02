Kuveyt Hava Savunması İran Füze ve İHA Saldırıları Karşısında Harekete Geçti
Kuveyt ordusu, İran'dan düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuğunu açıkladı. Bu gelişme, bölgedeki gerginliğin tırmanmasıyla birlikte Kuveyt'in savunma önlemlerini artırdığına işaret ediyor.
Kuveyt ordusu: İran'dan düzenlenen füze ve İHA saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerimiz devreye girdi
Kaynak: AA
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