Kuveyt Havalimanı'na İHA Saldırısı

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındığı, saldırıda radar sisteminin zarar gördüğü belirtildi.
Kuveyt Sivil Havacılık Kurumunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.
