Kuveyt Havalimanı'na İHA Saldırısı

Kuveyt Uluslararası Havalimanına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ve limandaki radar sistemlerinin büyük zarar gördüğü bildirildi.
Kuveyt Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Herhangi bir can kaybı olmadığı aktarılan açıklamada, saldırı sonucu havalimanındaki radar sistemlerinin büyük zarar gördüğü ifade edildi.
