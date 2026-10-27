Kuveyt'in El Cehre vilayetinde atık su arıtma tesisinin temeli törenle atıldı - Son Dakika
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Kuveyt'in El Cehre vilayetinde atık su arıtma tesisinin temeli törenle atıldı

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Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Limited Şirketi, Kuveyt'te yapacağı atık su arıtma tesisinin temelini El Cehre vilayetinde düzenlenen törenle attı. Proje, iki ülkenin altyapı ve çevre alanlarındaki işbirliği için önemli bir adım niteliği taşıyor.

El CEHRE VİLAYETİ, 27 Ekim (Xinhua) -- Kuveyt'in El Cehre vilayetinde düzenlenen temel atma töreni, 26 Ekim 2026.

Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Limited Şirketi'nin Kuveyt'te inşa edeceği atık su arıtma tesisinin temeli pazartesi günü düzenlenen törenle atıldı. Proje, iki ülke arasında altyapı ve çevre alanlarındaki işbirliğine yönelik önemli bir adımı temsil ediyor. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiEkonomiGüncelKuveytİnşaatDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Kuveyt'in El Cehre vilayetinde atık su arıtma tesisinin temeli törenle atıldı - Son Dakika
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