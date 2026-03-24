Kuveyt, İran Füze ve İHA'larına Müdahale Etti

Kuveyt, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına (İHA) müdahale ettiğini bildirdi.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füze ve İHA'lara müdahale ettiği, duyulan patlamaların İHA'ların imha edilmesi sırasında çıkan sesler olduğu kaydedildi.

Vatandaşlardan, yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.