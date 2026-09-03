Kuveyt, İran füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunmasını devreye aldı - Son Dakika
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Kuveyt, İran füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunmasını devreye aldı

Kuveyt, İran füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunmasını devreye aldı
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Kuveyt ordusu, İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Açıklamada, patlama seslerinin bu savunma tedbirlerinden kaynaklandığı belirtilerek halka yetkililerin talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Kuveyt, İran'dan füze ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'dan füze ve İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeler ve İHA'lara karşı koymak üzere devreye girdiği, bu nedenle patlama seslerinin meydana geldiği aktarıldı.

Halka, yetkililerin güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt, İran füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunmasını devreye aldı - Son Dakika

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