Kuveyt, İran Saldırısını Önledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt, İran Saldırısını Önledi

03.06.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt ordusu, İran'ın balistik füzeleri ve İHA'larına karşı hava savunmasını başarıyla gerçekleştirdi.

Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye yönelik saldırısında hava sahasına giren 13 balistik füze ile 17 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren ülke hava sahasında tespit edilen 13 balistik füzenin yerleşim bölgeleri üzerinde önlenerek imha edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca 17 İHA'nın da tespit edilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Hindistan vatandaşı bir kişi saldırıda öldü

İran saldırısında Kuveyt Uluslararası Havalimanı dahil sivil ve hayati öneme sahip tesislerin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, Hindistan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve ağır hasar meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden kişinin ailesine taziye dilekleri iletilirken yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Kuveytliler ve ülkede yaşayan yabancılardan, güvenlik gerekçesiyle zarar gören bölgeler ile füze parçalarının düştüğü alanlara yaklaşmamaları, bu noktalara ilişkin görüntü ve videoları sosyal medyada paylaşmamaları istendi.

Kuveyt İtfaiye Teşkilatı, İran saldırısı sırasında hava savunma sistemlerinin önlediği füze ve insansız hava araçlarından düşen şarapneller nedeniyle bu sabah 20 ihbar alındığını açıkladı.

Açıklamada, ihbarların 4'ünün yangın, 11'inin şarapnel düşmesi, 5'inin ise olay bölgelerinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olduğu belirtildi.

Kuveyt, İran'ın saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Politika, Kuveyt, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt, İran Saldırısını Önledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi
Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi
Ne gram, ne çeyrek ne de tam Altında yatırımcının tercihi ajda bilezik Ne gram, ne çeyrek ne de tam! Altında yatırımcının tercihi ajda bilezik
Ahırının yanına devasa stat yaptılar İnat etti arazisini satmıyor Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor
Mauro Icardi, Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılmasında kendilerine de pay biçti Mauro Icardi, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasında kendilerine de pay biçti
Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi

17:52
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
17:30
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar’dan dikkat çeken paylaşımlar
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar
17:06
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
17:05
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
16:01
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 18:03:47. #7.13#
SON DAKİKA: Kuveyt, İran Saldırısını Önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.