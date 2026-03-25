Kuveyt Petrol'den Üretim Kısıtlaması
Kuveyt Petrol'den Üretim Kısıtlaması

25.03.2026 00:29
Kuveyt Petrol, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle ham petrol üretimini düşürdü.

Kuveyt Petrol Kurumu, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin hedef alınması nedeniyle ham petrol üretiminde yeniden kısıtlamaya gidildiğini duyurarak, tam kapasite üretime dönülmesinin savaşın sona ermesi halinde 4 ay süreceğini açıkladı.

Kuveyt Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda "serbest seyrüseferin hedef alınması" üzerine ham petrol üretiminin düşürülmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki gelişmelerin "küresel enerji piyasalarının istikrarını tehdit eden tehlikeli bir gerilim" teşkil ettiği ifade edilerek, "savaşın sona ermesi halinde üretimin yeniden hızlandırılacağı" kaydedildi.

Tam üretime yeniden dönülmesinin "3 ila 4 ay sürebileceği" bilgisi verilen açıklamada, üretimde ne kadar kısıtlamaya gidildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Kuveyt, 10 Mart'ta günlük üretimini 3 milyon varilden 500 bin varile düşürdüğünü açıklamıştı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini kısıtladığını ve koordinasyon kurmadan geçmeye çalışan gemileri hedef alacağını duyurmuştu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üye ülkeleri 11 Mart'ta 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezerv miktarını piyasaya sürme kararı almıştı.

Analistlere göre, petrol piyasasındaki arz kaybının etkileri henüz tüketici tarafında hissedilmedi ancak bu haftadan itibaren bu durumun büyük ölçüde değişmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Ekonomi, Kuveyt, Enerji, Güncel, Son Dakika

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında iş insanı Fikret Orman gözaltına alındı.
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
Avrupa’nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
Advertisement
