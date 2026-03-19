Kuveyt Rafinerilerinde İHA Saldırısı

Kuveyt Petrol Şirketi, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılar nedeniyle Mina Abdullah ve Mina el-Ahmedi rafinerilerindeki iki işletme ünitesinde çıkan yangınların söndürüldüğünü duyurdu.

Saldırılarda yaralanma olmadığı, yangınlara en yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak profesyonel şekilde müdahale edildiği kaydedildi.

Kuveyt Petrol Şirketi, Mina Abdullah Rafinerisi'nin İHA ile hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını duyurmuştu.