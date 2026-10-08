Kuveyt, Suriye, Mısır, Ürdün ve KİK, 3 ölü, 36 yaralı havalimanı saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Kuveyt, Suriye, Mısır, Ürdün ve KİK, 3 ölü, 36 yaralı havalimanı saldırılarını kınadı

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Kuveyt, Suriye, Mısır, Ürdün ve KİK, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki Abha ve Kral Halid havalimanlarına saldırılarını kınadı. Saldırılarda 3 kişi öldü, 36 kişi yaralandı; ülkeler Riyad'a destek ve dayanışma mesajı verdi.

Kuveyt, Suriye, Mısır, Ürdün ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Yemen'de İran destekli Husilerin 3 kişinin ölümüne ve 36 kişinin yaralanmasına neden olan Suudi Arabistan'daki Abha ve Kral Halid havalimanlarına saldırılarını kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Husi milislerinin alçakça saldırıları, uluslararası hukuka, uluslararası insancıl hukuka ve Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik bariz bir ihlaldir." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların tekrarının kabul edilemez olduğunu belirten Kuveyt, Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Suriye

Şam yönetimi de Husilerin saldırılarını şiddetle kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında "sivil yapıların hedef alınması ve sivillerin hayatının tehlikeye sürüklenmesi uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırının Suudi Arabistan ve bölgenin güvenliği açısından tehdit oluşturduğu belirtilerek, Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olunduğu ve ülkenin güvenliğini sağlamak için alacağı tüm önlemlerin desteklendiği vurgulandı.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla saldırıları şiddetle kınadı.

Açıklamada, saldırıların Suudi Arabistan topraklarının yanı sıra bölgenin güvenliği ve istikrarını da tehdit ettiği belirtildi.

Kahire'nin, güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı mücadelede Riyad'ın yanında yer alacağı vurgulandı.

Ürdün

Amman'dan yapılan açıklamada da Husilerin saldırılarının en sert ifadelerle kınandığı belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik "alçakça bir ihlal" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınayarak, Riyad yönetimiyle tam dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)

Körfez ülkelerini bir araya getiren Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) de saldırıya ilişkin kınama yayımladı.

KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi, saldırıyı en sert ifadelerle kınayarak, sivil havalimanlarının hedef alınmasının yolcuların hayatını tehlikeye attığını ve bunun son derece tehlikeli bir tırmanış olduğunu belirtti.

Budeyvi, KİK ülkelerinin Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, Riyad yönetiminin güvenliğini ve egemenliğini korumak amacıyla alacağı tüm önlemleri desteklediklerini teyit etti.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), dün ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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