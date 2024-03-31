ÇEKİM TARİHİ: 30 Mart 2024
1. İftar yemeğinden çeşitli görüntüler
Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te Cumartesi günü Al-Mubarakiya pazar yerinde 1,500 kişiye iftar yemeği verildi.
İftar yemeğini, içişleri ve sosyal işler bakanlıkları, Kuveyt Belediyesi, özel bir şirket ve çok sayıda gönüllüyle işbirliğiyle içinde El Necat Yardım Derneği düzenledi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuveyt'ten bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Kuveyt'te 1.500 kişiye iftar yemeği verildi - Son Dakika
Uzun süredir kanser tedavisi gören Tanyeli, Kuleli Yakamoz Restautant'ta yakın dostları ve basına iftar yemeği düzenledi. Tanyeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçılar ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri de davete katıldı. Tanyeli, basın mensuplarına teşekkür ederek, daha güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle konuştu. Gece, semazen gösterisiyle son buldu.
Google, Android 15 için yayınlanan son geliştirici önizlemeleriyle birlikte ses seviyesi panelini yeniden tasarladı. Yenilikler arasında daha kalın bir çubuk, dokunarak sesi açıp kapama özelliği ve ayrı ayrı ses kontrolü bulunuyor. Ayrıca Gürültü Kontrolü ve Uzaysal Ses gibi yeni özellikler de test ediliyor. Android 15'in sonbaharda çıkması bekleniyor.
ABD ambargosu nedeniyle kendi ürünlerini geliştirmeye yönelen Çinli Intellifusion, yapay zeka çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, DeepEyes adını verdiği yapay zeka kartını tanıttı. DeepEyes kartı, 48 TOPS değere ulaşabilen yapay zeka işlemcisiyle dikkat çekiyor. Şirket, daha ucuz ve Microsoft'un yapay zeka destekli bilgisayar gereksinimlerini karşılayacak donanımlar üretmeyi hedefliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy kullandı. Kacır, seçimlerin demokrasinin bayram günü ve milli iradenin nihai tecelli adresi olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı için yapılan plan ve programlarla Türkiye'nin küresel düzeyde atılım dönemi olmasını hedeflediklerini ifade etti.
Acun Ilıcalı, Gizem'in peş peşe 2 ameliyat olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini ve Yağmur'un da ayağı alçıya alındığı için Survivor'a dönemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı ayrıca takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını belirtti. Kıran kırana geçen mücadeleyi Kırmızı Takım saniyelerle kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Mavi Takım'da Hakan Hatipoğlu oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli, seçimlerin bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diledi ve milletin daha güzel günler ve seçimler yaşamasını temenni etti.
Van'da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek Van Gölü sahiline gitti. Seçim sürecinin yorucu geçtiğini belirten vatandaşlar, oy kullandıktan sonra stres atmak için aileleriyle sahilde vakit geçirdi.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemini Emine Cahide Karaali Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Hatipoğlu, seviyeli bir kampanya yürüttüklerini ve seçim sonucunu kavgasız bir şekilde beklediklerini belirtti. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise güzel sonuçlar çıkmasını temenni ettiklerini ifade etti.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, eşi Canan Akkoyun ve oğlu Nevzat Emre Akkoyun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla Zinciriye İlkokulunda oylarını kullandı. Vali Akkoyun, seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu ve vatandaşların huzur içinde oylarını kullanmalarını sağlamak için güvenlik tedbirleri aldıklarını belirtti. Mardin'de 10 ilçede kurulan sandıklarda 555 bin civarında seçmenin oy kullandığı ifade edildi.
Bursa'da 2 milyon 388 bin 995 seçmenin bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmesi bekleniyor. Oy verme işlemleri devam ederken, yurttaşlar sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanmak için Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'na gitti ve oy kullandı. Vali Aydoğdu, vatandaşlarla selamlaşarak demokrasinin güzel bir örneğini yaşadıklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?