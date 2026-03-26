Kuveyt'te 2 İHA Düşürüldü - Son Dakika
Kuveyt'te 2 İHA Düşürüldü

26.03.2026 07:21
Kuveyt Ulusal Muhafızları, güvenlik amaçlı olarak 2 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, "görev gücünün güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bölgelerde" 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Başkanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, görev gücünün güvenliğinden sorumlu olduğu bölgelerde 2 İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu eylemin güvenliği artırmak, hayati önem taşıyan yerleri korumak ve olası tehditlere karşı koymak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

Vatandaşlara ilgili makamlar tarafından verilen güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapılan açıklamada, İHA'ların kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Güvenlik, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas’tan ilk görüntü Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı
Beklenen haber geldi İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası
Kayseri’de ikinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Kayseri'de ikinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Savaşta 26. gün ABD 3 bin askeri Orta Doğu’ya gönderme kararı aldı, İran’dan yanıt gecikmedi Savaşta 26. gün! ABD 3 bin askeri Orta Doğu'ya gönderme kararı aldı, İran'dan yanıt gecikmedi

07:51
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
07:35
Türkiye’den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
07:17
Savaşta 27. gün ABD-İsrail Lamerd Havalimanı’nı vurdu, İran 202 hava aracını imha etti
07:02
Trump, Netanyahu’nun İran’ı kana bulayacak teklifini reddetti
04:35
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı
04:31
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
