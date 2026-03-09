Kuveyt Savunma Bakanlığı, bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu 2 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ulusal görevini yerine getirdiği sırada bir helikopterin düştüğü aktarıldı.
Helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğü belirtilen açıklamada, olayda 2 Kuveyt askerinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Kuveyt'te Helikopter Kazası: 2 Asker Hayatını Kaybetti
