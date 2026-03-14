Kuveyt'te İHA Düşürüldü - Son Dakika
Kuveyt'te İHA Düşürüldü

14.03.2026 05:42
Kuveyt Ulusal Muhafızları, güvenlik bölgesinde bir insansız hava aracını düşürdü.

Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, askeri güçlerinin "güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bir bölgede" bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Başkanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, askeri güçlerin "güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bir bölgede" bir İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu eylemin, hayati önem taşıyan yerleri korumak, güvenliği artırmak ve olası tehditlere karşı koymak amacıyla yürütülen çalışmaların bir parçası olduğu vurgulanarak, söz konusu alana ilişkin ayrıntı verilmedi.

Vatandaşlara ilgili makamlar tarafından verilen güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapılan açıklamada, İHA'nın kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Açıklamada ayrıca, ordu, polis ve itfaiye ile işbirliği içinde hareket eden güçlerin, ülkenin "güvenliğini istikrarsızlaştırmayı amaçlayan her türlü tehdide karşı koymaya tamamen hazır olduğu" vurgulandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt'te İHA Düşürüldü - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuveyt'te İHA Düşürüldü - Son Dakika
