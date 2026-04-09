Kuveyt'te İran'dan Saldırı Tespit Edilmedi
Kuveyt'te İran'dan Saldırı Tespit Edilmedi

09.04.2026 18:53
Kuveyt, son 24 saatte İran'dan herhangi bir saldırı veya yeni durum kaydedilmediğini açıkladı.

Kuveyt, son 24 saat içerisinde ( İran'dan ülkeye yönelik) herhangi bir saldırı veya yeni bir durumun kaydedilmediğini bildirdi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud el-Atvan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayınladığı açıklamada, İran'dan ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin son durumu paylaştı.

Sözcü Atvan, son 24 saat içerisinde herhangi bir operasyonel gelişme (saldırı) veya yeni bir durumun kaydedilmediğini belirtti.

Atvan, silahlı kuvvetlerin görev ve sorumluluklarını yüksek verimlilik ve teyakkuz halinde yerine getirmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Bakanlık Sözcüsü Atvan, ordunun sürekli hazırlık ve daimi teyakkuz çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü, bunun da ülke güvenliğinin güçlendirilmesine ve vatandaşlar ile ülkede yaşayanların güvenliğinin korunmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Kuveyt, Güncel, İran, Son Dakika

